مكتب عبد المهدي ينشر تفاصيل جديدة لاتصاله مع وزير الخارجية الاميركي

2019/11/12 | 22:35

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بغداد اليوم ـ بغداد

كشف المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن تفاصيل اتصاله الهاتفي مع وزير الخ...





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