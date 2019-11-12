2019/11/12 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون الناصرية: اطلاق نار كثيف وقنابل صوتية لتفريق المتظاهرين قرب فوج المهمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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