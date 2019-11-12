ثلاث دول تتراجع عن مقاطعة بطولة كأس الخليج

2019/11/12 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد اتحاد كأس الخليج العربي، اجتماعًا مهمًا بالدوحة غدًا الأربعاء، وذلك لإعادة نظام المجموعات للبطولة في نسختها الرابعة والعشرين التي سوف تستضيفها الدوحة، وذلك بعد تراجع عدد من المنتخبات عن قرار عدم المشاركة في البطولة.

وكان مقررا أن تقام البطولة خلال الفترة من 24 تشرين ثاني إلى 6 كانون الأول المقبل، بمشاركة منتخبات قطر المستضيف، والكويت، وعمان، والعراق، واليمن، بنظام الدوري من دور واحد.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في خليجي 24 على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، مقسمة إلى 2 مليون دولار جائزة صاحب اللقب، إضافة إلى المليون دولار التي سيحصل عليها كل اتحاد خليجي يشارك منتخب بلاده في البطولة.

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