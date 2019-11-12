2019/11/12 | 22:48

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قوات الرد السريع تستعيد السيطرة على جسر الزيتون في الناصرية بعد ت

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قوات الرد السريع تستعيد السيطرة على جسر الزيتون في الناصرية بعد تفريق المتظاهرين

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