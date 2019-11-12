دولة القانون يدعو الى فتح حوار بين المتظاهرين والحكومة

2019/11/12 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف دولة القانون في العراق، الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في تلبية مطالب المتظاهرين، فيما شددت على ضرورة فتح حوار بين قادة حركة الاحتجاج والأطرا...

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