2019/11/12 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو ويؤكد عزم الحكومة على الاستمرار بمنهجها في التعامل الإيجابي مع التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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