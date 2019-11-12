2019/11/12 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن استقالة مدير مكتب عبدالمهدي أبو جهاد الهاشمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن استقالة مدير مكتب عبدالمهدي أبو جهاد الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).