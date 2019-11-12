2019/11/12 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجات العراق تتواصل لليوم الـ19..كر وفر وسط بغداد ومكافحة الشغب تطلق قنابل مسيلة للدموع لإبعادهم المتظاهرين..15حالة اختناق والأمن يضيف كتل خرسانية ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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