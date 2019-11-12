نجم الدين كريم يشارك في انتخابات مجلس محافظة كركوك بقائمة منفردة

2019/11/12 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، الذي يعيش في اربيل باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انه سيشارك في انتخابات مجلس المحافظات عن محافظة كركوك بقائمته الخاصة.

وقال نشوان جلال لوسائل اعلام كوردية محلية، ان نجم الدين كريم سجل بشكل رسمي قائمة في المفوضية العليا للانتخابات في العراق نهاية الشهر الماضي، من دون ان تكون امامه اية عراقيل قانونية.

واضاف جلال ان "نجم الدين كريم قرر في النهاية المشاركة في الانتخابات بقائمة يترأسها تضم شخصيات كوردية وعربية وتركمانية".

يأتي هذا في وقت انضمت معظم الاطراف الكوردستانية في قائمة مشتركة بما فيها الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت نهاية عام 2017 باقالة نجم الدين كريم من منصبه، الا انه رفض القرار والتنازل عن منصبه، غير انه وبعد احداث 16 تشرين الاول 2017 ودخول القوات العراقية والحشد الشعبي الى كركوك انتقل نجم الدين كريم الى اربيل ، فقام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بتعيين راكان سعيد، محافظاً لكركوك بالوكالة.

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