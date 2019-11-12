ائتلاف دولة القانون يدعو لتوفير بيئة صحفية ملائمة للاعلام الحر والكف عن

2019/11/12 | 23:05

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بغداد اليوم ـ بغداد

بحثت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، الثلاثاء، التطورات السياسية والتظاهرات التي تشهدها البلاد...





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