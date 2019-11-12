بومبيو يحث عبد المهدي على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين

2019/11/12 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن الوزير بومبيو أكد لعبد المهدي أن التظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، مبديا أسفه لسقوط قتلى بين المتظاهرين، واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين.

وحث بومبيو الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات فورية لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد، مجددا تأكيده التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق قوي وذو سيادة ومزدهر بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، مع تعهده بمواصلة بلاده دعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش.

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