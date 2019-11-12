كتلة القانون تجدد دعوتها الى فتح بوابات تواصل مع المتظاهرين

2019/11/12 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

بحثت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الثلاثاء، التطورات السياسية والتظاهرات التي تشهدها البلاد.

وذكر بيان لمكتب الائتلاف"، حصلت عليه "العهد نيوز"، انه"

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