البرلمان المولدوفي يصوت على حجب الثقة عن حكومة مايا ساندو

2019/11/12 | 23:13

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صادق برلمان مولدوفا، اليوم الثلاثاء، على قرار حجب الثقة عن الحكومة الائتلافية برئاسة مايا ساندو.

وهذه هي المرة الرابعة في تاريخ مولدوفا، عندما

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