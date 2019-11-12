الاتحاد الاماراتي لكرة القدم يعلن رسمياً المشاركة في بطولة كأس خليجي 24 في الدوحة

2019/11/12 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادالاماراتيلكرةالقدميعلنرسمياًالمشاركةفيبطولةكأسخليجي24 فيالدوحة

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