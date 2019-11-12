2019/11/12 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، الحكومة بمتابعة ملف اختطاف واغتيال الناشطين والاعلاميين.

وقال الحكيم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "حق التعبير عن الرأي هو واحد من ابجديات الانظمة الديمقراطية في العالم، وقد كفل الدستور العراقي هذا الحق لجميع المواطنين".

وتابع "من هنا ندين ما يتعرض له بعض الناشطين والاعلاميين من حالات اغتيال واختطاف من جهات مجهولة ونطالب الحكومة العراقية واجهزتها الامنية بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف وضرورة كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم ومحاسبتها والاعلان بشفافية عن اوامر الاعتقال القضائية الصادرة بحق الاشخاص المتهمين لتفويت الفرصة على الجهات الساعية لاستغلال الظروف الحالية لتنفيذ اجنداتها الخاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: نطالب الحكومة بمتابعة ملف اختطاف واغتيال الناشطين والاعلاميين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: نطالب الحكومة بمتابعة ملف اختطاف واغتيال الناشطين والاعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).