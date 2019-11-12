2019/11/12 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي يقرر تشكيل لجنة مختصة للإسراع بإنجاز معاملات تعويض الموا

اخبار مباشرة

الحلبوسي يقرر تشكيل لجنة مختصة للإسراع بإنجاز معاملات تعويض المواطنين المتضررين جراء الإرهاب والعمليات العسكرية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يقرر تشكيل لجنة مختصة للإسراع بإنجاز معاملات تعويض المواطنين المتضررين جراء الإرهاب والعمليات العسكرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يقرر تشكيل لجنة مختصة للإسراع بإنجاز معاملات تعويض المواطنين المتضررين جراء الإرهاب والعمليات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).