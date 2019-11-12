مؤيد عبد الستار - اخرجوا من الخضراء وعودوا الى بيوتكم

2019/11/12 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار خلال حكم طغمة البكر / صدام استولت على منطقة واسعة من أجمل مناطق بغداد، المنطقة المحصورة بين جسر الجمهورية والجسر المعلق ، حولتها الى قلعة حصينة مدججة بقوات الصاعقة والامن والمخابرات كي تحتمي بها من غضب المواطنين الذي سيأتي في يوم لا ريب فيه ، فقطعت الطرق المؤدية اليها وأحكمت الحراسة عليها اضافة الى انها محاطة بنهر دجلة من الجانب المقابل لشارع ابي نؤاس ما يوفر لها حصانة اضافية .اتخذ البكر مقرا......

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