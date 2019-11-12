من ضمنها شنگال، تحويل العقود إلى تعينات في تربية كُردستان

2019/11/12 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ذياب غانم اصدر مجلس وزراء إقليم كُردستان العراق قراراً بعد جلسته الوزارية، الاربعاء الماضي، بتثبيت مدرسي العقود على ملاك وزارة التربية بشكل دائم، خدمة لقطاع التربية، بعد مناقشة جادة لمسألة تثبيت مدرسي العقود في الاقليم بعد السنوات الطويلة التي قضوها في مجال التدريس بالعقود، واثار هذا القرار جدلا واسعاً لدى محاضري شنگال.العقود …

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