معالجة تسرب لغاز الكلور من اسطوانة في مشروع ماء بديالى

2019/11/12 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أعلن الدفاع المدني في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن معالجة تسرب لغاز الكلور من اسطوانة في مشروع ماء ناحية بني سعد.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تمت معالجة حادث تسرب غاز الكلور من اسطوانة سعة ٥٠ كغم بسبب تلف صمام الاسطوانة في مشروع ماء ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة".

واضاف "المعالجة حالت دون حدوث اي حالة إصابة".

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