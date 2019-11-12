2019/11/12 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان العراقي يستضيف ممثلة الأمم المتحدة لتعرض خطتها المؤيدة من السيستاني بغداد- الزمان – الناصرية – عبد الله غزال واصل طلاب ومعلمون اعتصاماتهم الثلاثاء في مدن متفرقة في جنوب العراق بتعضيد من نقابة المعلمين ، تزامناً مع مساعي الأمم المتحدة الضغط على الحكومة لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر لمواجهة الاحتجاجات التي تطالب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين تدعم تعطيل المدارس والجامعات في الجنوب والحكومة تؤجل انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين تدعم تعطيل المدارس والجامعات في الجنوب والحكومة تؤجل انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المعلمين تدعم تعطيل المدارس والجامعات في الجنوب والحكومة تؤجل انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).