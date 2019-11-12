نقابة‭ ‬المعلمين‭ ‬تدعم‭ ‬تعطيل‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والحكومة‭ ‬تؤجل‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات

2019/11/12 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬يستضيف‭ ‬ممثلة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعرض‭ ‬خطتها‭ ‬المؤيدة‭ ‬من‭ ‬السيستاني بغداد‭- ‬الزمان‭ – ‬الناصرية‭ – ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬غزال‭ ‬ واصل‭ ‬طلاب‭ ‬ومعلمون‭ ‬اعتصاماتهم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬بتعضيد‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬المعلمين‭ ‬،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬لتبني‭ ‬إصلاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ […]

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