المعادلات المنقوصة والشاذة في العراق

2019/11/12 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لو‭ ‬كان‭ ‬العراقيون‭ ‬يعيشون‭ ‬فعلاً‭ ‬كمواطنين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أغنى‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬بالنفط‭ ‬،‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬أحد‭ ‬منهم‭ ‬بالانتفاض‭ ‬وتعريض‭ ‬حياته‭ ‬للرصاص‭ .‬أحياناً‭ ‬تنفع‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الاسباب‭ ‬لمعرفة‭ ‬هل‭ ‬توجد‭ ‬طريقة‭ ‬للانعتاق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التردي‭ ‬والظلم‭ ‬والتخلف‭ .‬ ‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬مجلس‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬عينه‭ ‬الحاكم‭ ‬الامريكي‭ ‬بول‭ ‬بريمر‭ ‬،‭ […]

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