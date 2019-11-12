وفد أمني مصري الى تل أبيب وغزة بعد اغتيال قيادي حركة الجهاد في غرفة نومه

2019/11/12 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة‭ – ‬عمان‭- ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ قتل‭ ‬عشرة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بينهم‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بهاء‭ ‬أبو‭ ‬العطا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬وغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تصعيد‭ ‬تخلله‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬أوقع‭ ‬،‭ ‬ويثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬عنف‭ ‬واسعة‭ ‬جديدة‭.‬وادان‭ ‬الاردن‭ ‬بشدة‭ ‬الهجوم‭ ‬الاسرائيلي‭ .‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ […]

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