2019/11/12 | 23:56

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عاجل | مصدر مطلع في رئاسة الوزراء ينفي استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

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