2019/11/13 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقابة المعلمين: الدعوة للتظاهر يوم غد سيكون خارج اوقات الدوام الرسمي ولمن ليس لديه التزام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 00:00.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين: الدعوة للتظاهر يوم غد سيكون خارج اوقات الدوام الرسمي ولمن ليس لديه التزام ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين: الدعوة للتظاهر يوم غد سيكون خارج اوقات الدوام الرسمي ولمن ليس لديه التزام ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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