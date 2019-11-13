مصدر مطلع: لا صحة لاستقالة مدير مكتب رئيس الوزراء وتسميته تمت بتصويت نيابي

2019/11/13 | 00:07

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بغداد اليوم - خاص

نفى مصدر مقرب من مدير مكتب رئيس الوزراء، الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019، تقديم الأخير استقالته من منصبه.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير مكتب رئيس الوزراء، ابو جهاد الهاشمي، يمارس عمله حاليا بشكل طبيعي ولا صحة لما نشر عن استقالته". وأضاف أن "الهاشمي نال ثقة البرلمان بعد أن طرح رئيس الوزراء اسمه على السلطة التشريعية واستبداله او إقالته تتم بقرار نيابي".

يتبع ..

بغداد اليوم ـ بغداد

بحثت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، الثلاثاء، التطورات السياسية والتظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكتلة عقدمساء اليوم برئاسة نوري المالكي، اجتماعا، تم خلاله

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الوزير العراقي السابق، هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بعد تغريدة له تحدث خلالها عن موقف المرجعية الدينية من التظاهرات الجارية.

وقال زيباري، في تغريدة على حسابه الشخص

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء، الحكومة بكشف الجهات التي تقف وراء اغتيال وخطف الإعلاميين والناشطين.

وقال الحكيم في بيان، ان "حق التعبير عن الرأي هو واحد من ابجديات الانظمة الديمقراطية في العالم

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