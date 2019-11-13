الدفاع تعلن مقتل 3 ارهابيين بينهم قيادي بارز جنوبي كركوك

2019/11/13 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، مقتل 3 إرهابيين بينهم قيادي بارز في مدينة الحويجة جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت الوازرة في بيان تلقت "العهد

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