دراسة: يجب تناول العشاء قبل الـ6 مساء

2019/11/13 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الصحة

أظهرت دراسة استمرت سنة كاملة أن النساء اللائي يتناولن العشاء بعد الساعة السادسة مساء قد يواجهن خطرا أكبر للإصابة بالقاتل الرئيسي في

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