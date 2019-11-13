2019/11/13 | 00:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - الصحة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: يجب تناول العشاء قبل الـ6 مساء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أظهرت دراسة استمرت سنة كاملة أن النساء اللائي يتناولن العشاء بعد الساعة السادسة مساء قد يواجهن خطرا أكبر للإصابة بالقاتل الرئيسي في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: يجب تناول العشاء قبل الـ6 مساء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: يجب تناول العشاء قبل الـ6 مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).