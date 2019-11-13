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دراسة: يجب تناول العشاء قبل الـ6 مساء


دراسة: يجب تناول العشاء قبل الـ6 مساء
2019/11/13 | 00:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - الصحة

أظهرت دراسة استمرت سنة كاملة أن النساء اللائي يتناولن العشاء بعد الساعة السادسة مساء قد يواجهن خطرا أكبر للإصابة بالقاتل الرئيسي في

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