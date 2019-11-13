مكتب عبد المهدي: الانترنت لن يقطع مرة أخرى إلا لضرورة أمنية تتعلق بمصالح البلد

2019/11/13 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ان الانترنت لن يقطع مجددا إلا لضرورة أمنية تتعلق بمصالح البلد.

وقال المكتب في بيان صحفي تلتق "الغد برس" نسخة منه إن "قرار قطع خدمة الانترنت لا يصدر الا لضرورة قصوى واسباب امنية".

واضاف "الحكومة لن تقدم على قطع الانترنت مرة اخرى الا لضرورة امنية تتعلق بالمصالح العليا للبلاد".

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