مقتل 3 ارهابيين بعملية امنية في قضاء الحويجة

2019/11/13 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط ،اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من الدواعش أثر عملية أمنية استباقية في قضاء الحويجة.

وقال البطاط في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عملية امنية استباقية استخباراتية قامت بها قطعات الفرقة الثالثة اللواء الحادي عشر بالتنسيق مع قطعات الحشد الشعبي في منطقة المبازل قضاء الحويجة".

واضاف "تم الاشتباك مع عناصر داعش الارهابي وقتلهم وعددهم 3، بعد السيطرة على المضافة التي تحوي بندقية نصف اخمص ومواد غذائية وتم تدميرها بالكامل".

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