عاجل | ابرز ما جاء في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

2019/11/13 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

– عبد المهدي لبومبيو: نؤكد الرغبة الجادة بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز علاقات العراق بجيرانه وأصدقائه واحترام سيادته واستقلاله

– عبد المهدي لبومبيو: الحكومة العراقية عازمة على الاستمرار بمنهجها في التعامل الإيجابي مع التظاهرات

– عبد المهدي لبومبيو: نشدد على سلمية التظاهرات وحمايتها من قبل القوات الأمنية والسعي الجاد لتحقيق المطالب وفق الدستور والقانون

– بومبيو لعبد المهدي: نجدد تأكيدنا على دعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة العراقية والرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي

– بومبيو لعبد المهدي: نؤكد على مساعدة العراق في تعزيز أمنه واستقراره واستقلاله وعدم التدخل بشؤونه الداخلية

– بومبيو لعبد المهدي: نؤكد على حق التظاهر السلمي في ظل النظام الديمقراطي العراقي ونتعهد بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية

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