2019/11/13 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقرار في أسعار النفط عقب خطاب لدونالد ترامب
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار في أسعار النفط عقب خطاب لدونالد ترامب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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