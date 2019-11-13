2019/11/13 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرار في أسعار النفط عقب خطاب لدونالد ترامب

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