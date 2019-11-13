2019/11/13 | 00:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن: لن نحرم قسد من السيطرة على حقول النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 00:52.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لن نحرم قسد من السيطرة على حقول النفط) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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