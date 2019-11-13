اصابة ضابط واربعة منتسبين بالقوات الامنية في بغداد

2019/11/13 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاربعاء، بأن ضابطا واربعة منتسبين اصيبوا اثر قنبلة مولتوف في ساحة الخلاني وسط بغداد....

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