2019/11/13 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / واع

أفاد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، أمس الثلاثاء، بأن التعديل الجديد على قانون التقاعد سيعرض على اللجنتين المالية والقانونية قبيل طرحه للتصويت تحت قبة مجلس النواب، مبيناً أن مخصصات غلاء المعيشة للحد الادنى في التعديل، تبلغ 100 الف دينار.

وقال الجبوري، في تصريح لوكالة الانباء العراقية "واع": ان "التعديل الجديد سوف يدخل الطاقات الشابة في الدولة"، مبينا انه "سيوفر 245 ألف درجة وظيفية منها 203 الاف درجة وظيفية في هذا العام، و42 الف درجة في العام المقبل".

واضاف الجبوري ان"اللجنتين المالية والقانونية عملتا على زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي"، موضحا ان "اللجنتين اضافتا مخصصات غلاء معيشة للحد الادنى تبلغ 100 الف دينار، فبدلاً من أن يكون الراتب التقاعدي 400 الف دينار، سيصبح 500 الف دينار".واشار الى ان "اللجنتين حددتا سن التقاعد بعمر 60 سنة، بينما حددتا لمن يرغب باحالته على التقاعد المسمى (الاختياري) بعمر 45 سنة بدلا من 50 سنة، وبخدمة 15 سنة".وتابع الجبوري ان "القانون الجديد لم يعط استثناءات، الا للقليل بينهم حملة الاستاذية، وبتخصصات نادرة تحددها وزارة التعليم، اضافة الى الطيارين باعتبار ان عددهم قليل والبلد بحاجة اليهم، والاطباء العدليين، واطباء التخدير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: 100 ألف دينار مخصصات غلاء معيشة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: 100 ألف دينار مخصصات غلاء معيشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).