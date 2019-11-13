هكذا يكون اثر المكملات الغذائية على صحتك!

2019/11/13 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

اظهر مركز أينشتاين الطبي في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية خطورة مميتة للمكمل الغذائي والدواء ”كراتوم” kratom، الواسع الانتشار في الغرب، الذي له تأثيرات

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