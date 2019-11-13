استشهاد واصابة اكثر من 50 فلسطينيا بغارات للعدوان الصهيوني على غزة

2019/11/13 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

استشهد 11 شخصا واصابة 45 اخرين بتصاعد الغارات الصهيونية على قطاع غزة مساء الامس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة استشهاد اثنين

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