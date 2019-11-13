الطب العدلي ينفي رهن تسليم جثث قتلى التظاهرات بتوقيع يمنع ملاحقة الحكومة قضائيا 

2019/11/13 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفت دائرة الطب العدلي ماتناقلته بعض الوسائل الاعلامية حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن “حادث عرضي” ، جاء ذلك ردا على ماتم نشره في إحدى الصحف من خبر عارٍ عن الصحة تماما.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي عباس, ان كوادر الدائرة تعمل على مدار ٢٤ ساعة ابتداءا من اوائل تشرين الاول ولغاية الان ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة, علما ان واجب الدائرة الاقسام المرتبطة بها هو توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط مشددا على ان تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصرا حسب القانون العراقي.

ودعا عباس ،وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية بتوخي الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين .مشيرا الى تحميل الجهات التي تنشر أخبارا كاذبة كافة التبعات القانونية.

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