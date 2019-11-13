محامو ذي قار للمتظاهرين :#لا_تغادر_الحبوبي

2019/11/13 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قاراصدرت نقابة المحامين في ذي قار بيانا تسلمت “كلكامش برس “نسخة منه جاء فيه الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ“

صدق الله العلي العظيم

أيها المتظاهرون الغيارى

يا أبناء محافظة ذي قار الصابرة

إن نقابة المحامين العراقيين/فرع ذي قار كانت وما زالت تقف بجانبكم، وهي سند لكم في تظاهراتكم السلمية، وقد تكفل المحامون في المحافظة بالترافع أمام جميع المحاكم مجاناً لإطلاق سراح جميع الموقوفين منكم.

إن اعتصامكم في ساحة الحبوبي قد أوصل رسالته، وقد نصبنا خيمة للمحامين ليشاركونكم مطالبكم الحقّة، ولم ندّخر أدنى جهد في الدفاع عنكم.

ندعوكم إلى الإلتزام بسلمية الاعتصامات والتظاهرات وحصرها في ساحة الحبوبي وعدم مغادرتها ليتبيَّن للجميع من يريد أن يتصادم مع المؤسسات الأمنية ليحرف التظاهرات عن مسارها ويفرغها من مضمونها، وهذا ما يتمناه أعداء الوطن.

إن القوانين العراقية تجرّم الاعتداء على المؤسسات الأمنية، وإن أي اعتداء عليها يعتبر عملاً إرهابيًا يتيح للقوات الأمنية التصدي له بأي شكل من الأشكال، وهذا ما لا نتمناه نحن ولا أنتم، فدماؤكم عزيزة علينا، وأمن محافظتنا مسؤوليتنا جميعاً.

إذا ما حدث اعتداء على المؤسسات الأمنية في المحافظة -لا سمح الله- فإن توابع الأمر لا يحمد عقباها، وستنزلق المحافظة في منحدر فوضوي خطير ويبدأ مسلسل تصفية الحسابات ونشر المزيد من الفوضى، وعندئذٍ تكون التظاهرات قد ذهبت هباءً.

ندعوكم بإسم ذي قار، بتاريخها، بحضارتها، بعراقتها، بشهدائها، أن تحصروا التظاهر في ساحة الحبوبي لمنع جميع المحاولات التي تريد النيل منكم.

كما وندعوكم إلى التثقيف بضرورة التظاهر السلمي وحصره في ساحة الحبويي عبر توزيع الملصقات والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل الوسائل الممكنة.

والله المسدد

فرع نقابة المحامين في ذي قار

الثلاثاء (١٢ تشرين الأول/نوفمبر ٢٠١٩)

#لاتغادرالحبوبي

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