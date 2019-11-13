2019/11/13 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس الثلاثاء، إن "الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة.

وقال، عون في مقابلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة ويستدعي ايجاد حكومة جديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس اللبناني: الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة ويستدعي ايجاد حكومة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).