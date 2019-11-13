شرطة الطاقة: ضبط عجلتين لتهريب المنتوجات النفطية في النجف

2019/11/13 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء، عن ضبط عجلتين لتهريب المنتوجات النفطية في النجف.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "العهد نيوز"، ان "الشؤون الداخلية والأمن في شرطة

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