استراليا.. حرائق كبيرة تصل حدود مدينة سدني

2019/11/13 | 02:08

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وصلت حرائق الغابات إلى بضعة كيلومترات من وسط مدينة سيدني الأسترالية اليوم ما دفع رجال الإطفاء لرشّ مواد مانعة للاشتعال على الأشجار

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