2019/11/13 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري يبدو أن إقليم الشرق الأوسط يشهد ما يسمى عنتريات عصابة شتيرن ، أو لوغامي إيروت يسرائيل , بالعبرية وتعني "المقاتلون من أجل حرية إسرائيل" ،مغلفة بطابع سياسي حربي حزبي ولوبي عالمي متصهين وصمت شعبي يتكالب على غزة العزة والمقاومة بإغتيالات مقصودة وخلق ازمة فصائل وعواقب ستتطور لكسر قواعد الإشتباك ومعادلة الصراع في المنطقة.مع القصف المتواصل بين غزة وتل أبيب إثر الهجومين الصاروخيين خلال ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة واللعبة الاسرائيلية .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميساء المصري - صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة واللعبة الاسرائيلية .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).