ربيحة الرفاعي - خالد منتصر في قفص محاكم التفتيش

2019/11/13 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ربيحة_الرفاعي ليس جديدا علينا خبر تكالب حراس الظلام على رائد من رواد التنوير، وليس غريبا خبر تنطّع محام ما، لرفع قضية بدعوى ازدراء الأديان ضد طاقة نور تتحدى جبروت الظلام، متكئا على طاقة التكفير والإقصائية التي بثتها في مساحة مهولة من الجماهير، حفنة سدنة موروثٍ يصيح بالأمة مطالبا بمراجعته وتخليصه مما دس فيه من ادعاء على الله ورسوله ..وليس مفاجئا ولا مدهشا خبر رفع معاول العتمة، دعوى قضائية على الدكتور خال......

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