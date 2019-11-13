خارطة «الإضراب» تتوسع في لبنان

2019/11/13 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيانضم موظفو المصارف، وشركتي الاتصالات الخلوية للاحتجاجات في لبنان معلنين إضرابهم.وبينما اعتصم موظفو شركة «ألفا» أمام مبنى الشركة في منطقة سن الفيل، بدأ موظفو الشركتين المشغلتين في قطاع الخلوي إضرابا مفتوحا، وتوقفتا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين وفي كل المناطق. وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، إنه رغم الإضراب، إلا أنه سيتم تزويد أجهزة الصراف الآلي بالنقود اللازمة.وأفاد شهود عيان في لبنان بأن معظم المدارس والجامعات أعلنت الإضراب، تزامنا مع دعوات لتظاهرات طلابية حاشدة في مختلف المناطق.كما انضم أصحاب محطات الوقود إلى المحتجين، حيث اعتصموا أمام شركة تسليم المحروقات في مراكز الجية والدورة والضبية وعمشيت وطرابلس، احتجاجا على تسليمهم المحروقات بالدولار، مطالبين تسليمهم بالليرة اللبنانية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عددا من المحتجين أغلقوا منذ الساعة السادسة صباحا المداخل المؤدية إلى قصر العدل في بيروت.وتجمع عدد من الطلاب أمام وزارة التربية في الأونيسكو-بيروت، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.وفي منطقة المتن الأعلى وعاليه، أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات أبوابها، إلا أن الطريق الدولية في منطقة عاليه سالكة في كل الاتجاهات.أما في صيدا جنوب لبنان، فلم تشهد المدينة أي قطع للطرقات، فيما أغلقت المدارس والجامعات والمصارف أبوابها، وعمد عدد من المحتجين ليلا إلى وضع ملصقات على عدادات وقوف السيارات Park Meter تدعو إلى عدم الدفع.

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