2019/11/13 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المعلمين: الدعوة للتظاهر يوم غد سيكون خارج اوقات الدوام الرسمي ولمن ليس لديه أي إلتزام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 07:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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