2019/11/13 | 08:04

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اصابة 11 طالبا في حصيلة أولية لانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم

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اصابة 11 طالبا في حصيلة أولية لانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بديالى

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