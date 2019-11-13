ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بوليفيا إلى 7 أشخاص

2019/11/13 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد، إلى 7 أشخاص.

وذكرت وسائل اعلام بوليفية أن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 60 شخصا منهم 12 شخصا يتلقون العلاج في المراكز الطبية المحلية، بالإضافة إلى اعتقال الشرطة 169 متظاهرا.

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ10 من تشرين الثاني استقالته، وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

وكانت السياسية البوليفية المعارضة، جانين أغنيس، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها ستتولى الرئاسة، وذلك بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا، مؤكدا أنها ستعقد انتخابات رئاسية بعد تشكيل لجنة انتخابات مركزية جديدة في البلاد.

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