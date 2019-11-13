2019/11/13 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتائب حزب الله العراق، يوم امس الثلاثاء، وقوفها التام مع مطالب المتظاهرين الحقة واستنكرت في الوقت نفسه التدخلات الاميركية في الشأن العراقي واعت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تدعم المتظاهرين وتستنكر التدخل الاميركي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تدعم المتظاهرين وتستنكر التدخل الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).