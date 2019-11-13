مصدر يكشف تفاصيل وحصيلة الانفجار الذي استهدف باصا للطلبة في ديالى

2019/11/13 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل وحصيلة جديدة لانفجار عبوة ناسفة على باص لنقل طلبة جامعيين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عبوة ناسفة انفجرت على باص نوع (ستاركس) يقل طلبة جامعيين أثناء تجوله لجمعهم بين قريتي ابو كرمة وجلبي ضمن منطقة الوقف بأطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "الحادث أسفر وفقا للمعلومات المتوفرة عن أصابة سائق الباص و6 طلبة بينهم طالبتين حتى الآن".

وكان مصدر افاد في وقت سابق بانفجار عبوة ناسفة على باص لنقل الطلبة شمال شرقي ديالى.

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