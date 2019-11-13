الرافدين يصدر بيانا بشأن منح السلف للموظفين والمتقاعدين

2019/11/13 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين، الاربعاء، بعض موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من حاملي بطاقات الكي كارد والماستر كارد من المصرف حصرا والذين

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